Quiet Ocean, Italia in prima linea nella Coalizione di Stati

L'organismo promuove la cooperazione multilaterale per la protezione dell'ambiente marino e la riduzione dell'inquinamento acustico sottomarino


La Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'International Maritime Organization (Imo) ha ospitato una presentazione della High Ambition Coalition for a Quiet Ocean (Coalizione ambiziosa per un Oceano Silenzioso), un'iniziativa in cui l'Italia svolge un ruolo attivo.

Nel suo intervento, il rappresentante permanente italiano ha sottolineato l'importanza della Coalizione come meccanismo di cooperazione multilaterale per la protezione dell'ambiente marino e la riduzione dell'inquinamento acustico sottomarino, auspicando l'adesione di altri Stati.

L'incontro, moderato dal vice rappresentante permanente d'Italia, Giuseppe Spera, ha visto gli interventi di Ginette Testa, ambasciatrice di Panama presso l'Organizzazione Marittima Internazionale, e di Nancy Roberts, vice rappresentante permanente del Canada, che hanno entrambi illustrato gli obiettivi e le prospettive dell'iniziativa.

L'evento, riferisce la Federazione del Mare, ha registrato un'ottima partecipazione e molti Stati hanno espresso interesse per la Coalizione, a testimonianza del suo successo e della sua crescente rilevanza nel dibattito internazionale sulla governance degli oceani.

