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Logistica 21/07/2026

Qatar, Fincancieri firma contratto per gestire centro addestramento e simulazione della Marina

Il training sarà effettuato da un team altamente qualificato composto prevalentemente da ex militari, con una lunga esperienza nelle operazioni navali


Fincantieri ha firmato un contratto con la Qatar Emiri Naval Forces (QENF) per la gestione operativa del Training and Simulation Centre (TSC). L'accordo segna un ulteriore sviluppo della consolidata collaborazione tra Fincantieri e la Marina del Qatar, avviata con il programma che ha portato alla realizzazione e alla consegna di sette unità navali e dei relativi servizi di supporto.

Consegnato da Fincantieri nel 2021, il Training and Simulation Centre costituisce un elemento chiave dell'infrastruttura della Marina del Qatar ed è progettato per favorire l'addestramento integrato del personale navale attraverso avanzati sistemi di simulazione. Il Centro consente a ufficiali, sottufficiali e marinai di addestrarsi in scenari tattici realistici e complessi, contribuendo al mantenimento e al rafforzamento della prontezza operativa del personale.

L'accordo, della durata di tre anni, firmato dal Capo della Logistica per conto delle Forze Armate del Qatar e da Mauro Manzini, direttore vendite della Divisione Navi Militari di Fincantieri, mira a supportare la Marina del Qatar nell'addestramento operativo dei propri equipaggi attraverso avanzate attività di simulazione, contribuendo a mantenere elevati livelli di prontezza ed efficacia operativa.

Il training sarà effettuato da un team altamente qualificato composto prevalentemente da ex militari, con una lunga esperienza nelle operazioni navali, nella gestione delle piattaforme, nelle procedure operative e nella conoscenza delle principali dottrine marittime. Il personale di Fincantieri assicurerà il pieno funzionamento del Centro, affiancando la Marina del Qatar attraverso un progressivo programma di trasferimento delle competenze, finalizzato a consentire alla Marina del Qatar di raggiungere un livello crescente di autonomia nella gestione del sistema.

La firma di questo contratto rafforza ulteriormente la cooperazione strategica tra Fincantieri e la Qatar Emiri Naval Forces. Dopo il completamento del programma navale destinato al Paese, Fincantieri continua infatti ad ampliare il proprio ruolo, evolvendo da fornitore di piattaforme navali avanzate a partner strategico di lungo periodo per lo sviluppo delle capacità operative della Marina, la formazione del personale e il trasferimento di know-how. Grazie alla propria esperienza nei sistemi di simulazione e nelle operazioni navali, la Società contribuisce a rafforzare la preparazione e l'efficacia della Marina del Qatar, accompagnandola nel percorso di sviluppo delle proprie competenze e capacità operative.

Tag: fincantieri

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