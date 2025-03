PSA Italy, i terminal genovesi ottengono la certificazione anticorruzione

PSA Italy annuncia il completamento del processo di certificazione ISO 37001 per il sistema di gestione della prevenzione della corruzione presso i suoi terminal genovesi. Questo importante traguardo sottolinea il continuo impegno di PSA Italy verso pratiche commerciali etiche e trasparenti, in linea con il percorso avviato con "The Code", il codice etico adottato da PSA International e oggetto di aggiornamento continuo, che incarna i valori dei terminal PSA nel mondo e guida le scelte di tutti i dipendenti, soprattutto quando "nessuno ci osserva". Gli standard etici, definiti come i principi di giusto e sbagliato, indirizzano il modo di operare, assicurando la coerenza con i valori e il manifesto aziendale: in PSA International, l'etica si misura attraverso l'impegno per l'eccellenza, la dedizione ai clienti, la centralità delle persone, l'integrazione globale e l'operare "Fianco a Fianco" (Alongside).

"In un settore cruciale come quello portuale, dove la trasparenza e l'integrità sono fondamentali, i terminal genovesi di PSA Italy hanno compiuto un passo significativo diventando un esempio virtuoso nel panorama nazionale – ha dichiarato Roberto Ferrari, amministratore delegato dei tre terminal di PSA Italy – Attraverso l'adozione della certificazione ISO 37001, PSA Italy ha dimostrato un impegno concreto nella prevenzione della corruzione, elevando i propri standard operativi e ponendosi come modello di riferimento per l'intero settore".

La norma UNI EN ISO 37001 definisce i requisiti per un sistema di gestione anticorruzione efficace: la certificazione, rilasciata dall'ente indipendente SGS, attesta che i terminal genovesi di PSA Italy hanno implementato misure rigorose per prevenire, rilevare e affrontare la corruzione.

PSA Genova Pra' S.p.a. ha ottenuto la certificazione il 3 gennaio 2025, valida per tre anni, a dimostrazione dell'attenzione all'organizzazione, alla pianificazione e all'erogazione dei servizi portuali, comprendendo le attività di imbarco, sbarco, movimentazione e carico-scarico di merci containerizzate e non. Allo stesso modo, PSA SECH - Terminal Contenitori Porto Di Genova S.p.a., certificata dal 2018, è stata ricertificata l'11 ottobre 2024 con validità fino al 10 ottobre 2027, coprendo la gestione del terminal portuale in tutte le sue fasi, dallo sbarco all'imbarco, dal deposito alla spedizione di container e merci containerizzate.

Contestualmente, anche il terminal PSA Venice – Vecon si sta preparando per ottenere la certificazione nel corso del 2025. L'adozione di un sistema di gestione certificato ISO 37001 consolida il Modello Organizzativo 231/2001 dei terminal PSA SECH e PSA Genova Pra', con significativo potenziamento e un miglioramento continuo nell'analisi dei rischi, nel sistema dei controlli interni, nel monitoraggio delle attività, nell'apprendimento dagli audit interni e nel dialogo con l'ente di certificazione, SGS.

L'impegno di PSA Italy per la trasparenza e la legalità contribuisce anche a creare un ambiente commerciale più equo e sostenibile per l'intero settore portuale. L'iniziativa di PSA Italy rappresenta un case study di successo che dimostra come un approccio proattivo e strutturato alla prevenzione della corruzione possa portare a benefici tangibili in termini di efficienza operativa, reputazione aziendale e sostenibilità a lungo termine.