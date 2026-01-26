|
adsp napoli 1
31 gennaio 2026, Aggiornato alle 18,15
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 26/01/2026

Propulsione navale, Leonardo DRS apre uno stabilimento a Charleston

La nuova struttura avrà il compito di ampliare la capacità produttiva a supporto dei programmi di costruzione di sottomarini e navi dell'US Navy


La società statunitense Leonardo DRS, Inc., controllata dell'italiana Leonardo, ha annunciato l'inaugurazione di un nuovo stabilimento per la produzione e il collaudo di sistemi di potenza e propulsione navale presso Charleston, nella Carolina del Sud. 

Lo stabilimento di oltre 13 mila metri quadrati avrà il compito di ampliare la capacità produttiva nazionale a supporto dei programmi di costruzione di sottomarini e navi dell'US Navy. Oltre ai sistemi di propulsione elettrica e di generazione di energia, lo stabilimento è stato costruito per supportare la progettazione, la produzione e il collaudo di sistemi di turbine navali.

John Baylouny, presidente e amministratore delegato di Leonardo DRS, ha spiegato che "il Dipartimento della Guerra Usa ha espresso chiaramente la necessità di rafforzare ed espandere la base industriale della difesa, e questo investimento risponde a questa esigenza. Aumentando la capacità e modernizzando la nostra infrastruttura produttiva, garantiamo alle forze armate statunitensi un accesso affidabile alle capacità critiche di cui hanno bisogno, quando e dove servono".
 

Tag: navi - cantieri

Articoli correlati

Trasporto intermodale, FS Logistix consolida il corridoio Duisburg-Milano

Lockton P.L. Ferrari, Gerolamo Chiavari nominato alla guida della divisione Global Solutions Italia

"La logistica fattura nel mondo diecimila miliardi". A Roma l'assemblea di Federlogistica

Varata a Riva Trigoso l'oceanografica "Quirinale"

Servizi portuali, varate ad Ancona due imbarcazioni per gli scali di Napoli e Salerno

Manovra ferroviaria nei porti, la Commissione Ue autorizza l'Italia al sostegno economico

Spedizioni, Cappa (Confetra): "La tassa da due euro è un boomerang"

Per l'Interporto di Padova nuovi collegamenti con Belgio e Germania

Andrea Dellacasa è il nuovo ceo e general manager di Medov Logistics