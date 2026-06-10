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10 giugno 2026, Aggiornato alle 09,48
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Armatori 10/06/2026

Propulsione navale, Hapag-Lloyd e Seaspan convertono il primo impianto al metanolo

Il programma prevede l'ammodernamento del sistema-motore per altre quattro portacontainer

La nave "Seaspan Yangtze"

La compagnia tedesca Hapag-Lloyd e Seaspan Corporation, società specializzata nella proprietà e gestione di asset marittimi, rendono noto di aver completato con successo la prima conversione nell'ambito del loro programma congiunto di retrofit a metanolo. È stata infatti consegnata la Seaspan Yangtze, la prima di cinque navi da noleggio da 10.100 teu che originariamente era dotata di un motore MAN S90 convenzionale, sostituito con un motore a doppia alimentazione in grado di funzionare a metanolo.

La conversione rappresenta un'importante pietra miliare nella collaborazione strategica tra Hapag-Lloyd, Seaspan Corporation ed Everllence. Il programma comprende anche le navi Seaspan Amazon, Seaspan Ganges, Seaspan Thames e Seaspan Zambezi. L'investimento complessivo per i cinque interventi di ammodernamento è stimato intorno ai 120 milioni di dollari.
 

Tag: hapag lloyd

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