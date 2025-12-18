|
Propulsione eolica, Clippership completa il progetto della sua prima nave a emissioni zero

La costruzione avverrà nel cantiere navale olandese KM Yachtbuilders in conformità ai regolamenti RINA

(Ph: Clippership)

Clippership, società specializzata nello sviluppo di navi autonome a propulsione eolica, ha annunciato il completamento del progetto della sua prima unità da 24 metri e la firma del contratto di costruzione, con il cantiere navale olandese KM Yachtbuilders, per la realizzazione della sua prima nave cargo. La nave è dotata di due ali rigide ripiegabili che assicurano la propulsione eolica ed è progettata per operare in piena autonomia in mare aperto, grazie a sistemi avanzati di pianificazione e ottimizzazione della rotta basati sulle condizioni meteorologiche. L'unità dispone di una capacità di carico fino a 75 euro-pallet all'interno di una stiva climatizzata. La costruzione avverrà in conformità ai regolamenti RINA, con l'obiettivo di ottenere la classificazione come "General Cargo Ship - Powered Sailing Ship" e la notazione addizionale di classe WAPS (Wind Assisted Propulsion System). La nave batterà bandiera maltese e il varo è previsto per la fine del 2026, con l'avvio delle operazioni commerciali su rotte pilota tra l'Atlantico, i Caraibi e il Sud America.

L'architettura navale della nuova unità è stata sviluppata da Dykstra Naval Architects, studio di fama internazionale noto per progetti di yacht innovativi come Maltese Falcon, SY Black Pearl e Sea Eagle. Glosten, società americana di ingegneria e architettura navale con sede a Seattle, ha invece curato l'ingegneria strutturale e dei sistemi di propulsione ausiliaria. La costruzione sarà affidata a KM Yachtbuilders nei Paesi Bassi, cantiere riconosciuto per la realizzazione di unità da spedizione robuste e all'avanguardia tra cui le serie Bestevaer, Pelagic e Quilak. Il software di autonomia e il design delle ali rigide sono sviluppati dalla stessa Clippership, offrendo una soluzione integrata ottimizzata per sicurezza, efficienza operativa e affidabilità sulle rotte oceaniche.

