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03 agosto 2026, Aggiornato alle 13,08
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Armatori 03/08/2026

Progettata la seconda nave fluviale ispirata ai mega yacht

La "Transcend Evolve" della Transcend Cruises ospiterà fino a 120 passeggeri assistiti da un equipaggio di 54 persone


La crocieristica fluviale evolve. La compagnia Transcend Cruises ha presentato il progetto della sua seconda nave per crociere di lusso sui fiumi lunga 135 metri. Si chiama Transcend Evolve ed è ispirata più al design dei mega yacht che a quello delle tradizionali navi da crociera fluviali. La prima nave, invece, si chiama Transcend Connect ed è entrata in servizio ad aprile 2026.

La peculiarità di queste cruiser di lusso (o di questi enormi yacht) è che funzionano a noleggio. La Connect, così come la Evolve, non vengono vendute cabina per cabina ma esclusivamente come noleggio dell'intera nave per gruppi, su misura per meeting, incentive e programmi "corporate". È una categoria nuova nel settore. Non una nave da crociera tradizionale né uno yacht privato, ma qualcosa di intermedio pensato per il mercato business-to-business.

Le prime rotte si svolgono sul Reno, fiume con il cui pescaggio e regolamentazione è compatibile la lunghezza di 135 metri — dimensione standard per navigare Reno, Meno e Danubio.

A bordo saranno accolti fino a 120 passeggeri assistiti da un equipaggio di 54 persone, con un rapporto equipaggio-ospiti tra i più elevati nel settore delle crociere fluviali. Le sistemazioni comprendono 60 cabine, che grazie a una configurazione modulare potranno essere unite a due a due per realizzare fino a 30 suite di maggiori dimensioni.

Il cuore sociale della nave è "il Forum", uno spazio anfiteatro a doppia altezza utilizzabile per spettacoli, presentazioni e celebrazioni. Il layout comprende anche più lounge e saloni privati, un bar barista, una biblioteca, un chef's table e una wine vault.
In grado di raggiungere una velocità di servizio di 14 nodi, la nave sarà alimentata da motori a basse emissioni conformi alla normativa europea Stage V. Sarà inoltre dotata di un sistema di propulsione elettrica per manovre ravvicinate a zero emissioni, oltre a un sistema di batterie di supporto per la gestione dei picchi di carico.

La costruzione si è svolta in modo transfrontaliero: lo scafo è stato fabbricato al cantiere Den Breejen di Orsova, in Romania — un polo attivo nel settore fluviale europeo — per poi completare il fit-out nei Paesi Bassi. Il design è firmato da Tillberg Design of Sweden.

Tag: crociere

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