Armatori 18/11/2025

Professioni del mare, Sisto (Confitarma): "Il ruolo fondamentale degli ITS Academy"

Il direttore dell'organismo armatoriale ha partecipato ad un confronto sul tema ospitato dal Nautico di Molfetta

Formazione e lavoro in ambito marittimo: il direttore generale di Confitarma Luca Sisto è intervenuto al convegno "Gli sbocchi professionali per il neodiplomato dell'Istituto Tecnico Nautico", un momento di confronto dedicato al futuro dei giovani e alle professioni del mare ospitato dal Nautico di Molfetta, al quale hanno partecipato numerose istituzioni nazionali. 

L'incontro, arricchito dalle testimonianze di giovani ufficiali e allievi e dalla partecipazione del mondo della formazione tecnica, ha rappresentato un passaggio significativo per riflettere sulle competenze necessarie nel nuovo scenario dello shipping, tra transizione green, tecnologie emergenti e crescente digitalizzazione. 

Nel suo intervento, Sisto ha ricordato il ruolo strategico del settore marittimo italiano, con una flotta moderna e altamente specializzata che occupa oltre 64mila lavoratori e costituisce un pilastro per la competitività del Paese. Ha sottolineato come le imprese armatoriali abbiano bisogno di giovani preparati, motivati e capaci di cogliere le sfide del cambiamento. 

Ha inoltre evidenziato che il percorso formativo degli ITS Academy rappresenta oggi un canale fondamentale per garantire professionalità di alto livello e sbocchi occupazionali concreti, grazie all'integrazione tra aula, tecnologia e periodi di imbarco. 

"In un settore in rapida evoluzione – ha osservato Sisto – investire nelle persone significa investire nel futuro: valorizzare il capitale umano, semplificare i percorsi, rafforzare le competenze e offrire strumenti adeguati a sostenere una crescita inclusiva e sostenibile".
 

Tag: lavoro - marittimi - formazione

