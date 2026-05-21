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Politiche marittime 21/05/2026

Procida, la Regione Campania avvia due interventi infrastrutturali nel porto

I fondi saranno destinati alla riqualificazione del pontile aliscafi e di una banchina nello scalo dell'isola partenopea

(Ph: Caremar.it)

Gli assessori della Regione Campania Mario Casillo (Trasporti, Mobilità e Mare)  e Vincenzo Cuomo (governo del Territorio e patrimonio), nell'ambito delle rispettive deleghe, hanno stabilito un percorso programmatico finalizzato ad alcuni interventi su infrastrutture pubbliche sul territorio dell'isola di Procida.

In particolare, la Giunta regionale ha approvato due interventi: uno per il pontile aliscafi di 500 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria, ed un altro con dotazione finanziaria pari a un milione di euro per il consolidamento statico della banchina circondariale marittima, entrambi sull'isola di Procida. Congiuntamente gli assessori Casillo e Cuomo stanno verificando le procedure per finanziare interventi di ripascimento e tutela per le spiagge Chiaiolella e Ciraccio della piccola isola partenopea.

Tag: porti

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