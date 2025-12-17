|
adsp napoli 1
17 dicembre 2025, Aggiornato alle 15,58
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Eventi - Infrastrutture 17/12/2025

Prevenzione e salute, un focus dell'AdSP Tirreno Centrale per i propri dipendenti

L'ente ha organizzato a Napoli una giornata dedicata ai temi sanitari in collaborazione con l'ASL NA1 Centro


L'AdSP Tirreno Centrale pensa alla prevenzione ed alla salute dei propri dipendenti. In sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA1 Centro ha infatti organizzato, martedì 16 dicembre presso la sede di Napoli dell'ente, una giornata dedicata alla prevenzione (nutrizione, salute e benessere) rivolta a tutto il personale. In particolare, sono state messe a disposizione visite mediche gratuite in due locali appositamente attrezzati presso la Sede AdSP di Napoli ed è stato possibile effettuare, su un apposito camper del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA1 Centro, presente davanti alla sede dell'Autorità nel Piazzale Pisacane, le vaccinazioni contro: influenza; pneumococco; zoster; difto tetano pertosse; papilloma virus.
 
L'ASL ha inoltre messo a disposizione i seguenti ulteriori servizi, su prenotazione: altre vaccinazioni dell'adulto (gratuite per fasce d'età e/o per specifiche categorie a rischio); screening dell'epatite C (esclusivamente per la fascia d'età 36-56 anni). La giornata ha previsto anche un momento dedicato ad una "healthy breakfast", organizzata per sensibilizzare i partecipanti sull'importanza di scelte alimentari equilibrate nonché una sessione dimostrativa a cura di un fisioterapista, durante la quale sono stati illustrati esercizi fisici di base da poter eseguire sul posto di lavoro, in brevi momenti di pausa, per migliorare la postura, prevenire dolori muscolo-scheletrici e favorire il benessere quotidiano. 

È stata registrata una elevata partecipazione da parte dei dipendenti, che hanno potuto usufruire dei servizi messi a disposizione e ricevere informazioni utili sugli stili di vita salutari, sulla corretta alimentazione, sull'importanza del movimento e sicuramente anche della prevenzione vaccinale.
 

Tag: porti - napoli - salute

Articoli correlati

Anas conclude a Roma gli interventi sul Ponte dell'Industria

Cold ironing, a Savona le banchine crociere elettrificate entro marzo 2026

"MedCoral Guardians": Marevivo in azione nell'AMP di Punta Campanella

Commessa Msc Cruises a Meyer Werft per quattro navi da crociera

Al Psa Genova Pra' sei nuove gru di piazzale

A Chioggia Cimolai Technology solleva la prima di due gru Goliath

Cultura e turismo, nasce a Castellammare di Stabia il comitato Identità Stabiane

Diga foranea Genova, ok al piano per conferire i sedimenti di dragaggio della Spezia

A Napoli un centro di eccellenza per formare piloti di droni. Accordo DAC-RINA