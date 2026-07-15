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Armatori - Politiche marittime 15/07/2026

"Preserviamo la libertà di navigazione": l'appello lanciato dal Consiglio IMO

L'organizzazione internazionale ha riaffermato l'importanza di tutelare i diritti di transito attraverso gli "stretti" presenti nei mari del mondo

(Ph: IMO)

Il Consiglio dell'International Maritime Organization (IMO) ha concluso la sua 137ª sessione riaffermando l'importanza di preservare i diritti e le libertà di navigazione in conformità con il diritto internazionale. In una risoluzione adottata durante la sessione, informa la Federazione del Mare, il Consiglio ha sottolineato che il diritto di transito attraverso gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale non deve essere minacciato, ostacolato, negato, intralciato, compromesso o sospeso.  Inoltre, il Consiglio ha ribadito che qualsiasi misura adottata dagli Stati costieri per regolamentare il traffico nelle rotte marittime vitali dovrebbe essere effettuata in conformità con le normative dell'IMO ai sensi della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS).

La delegazione italiana ha partecipato attivamente alla sessione del Consiglio IMO, contribuendo alle discussioni su alcune delle questioni più significative attualmente ad affrontare la comunità marittima internazionale. In particolare, l'Italia ha sostenuto la Risoluzione del Consiglio sulla Protezione delle Rotte Marittime Vitali, riaffermando il suo forte impegno per la sicurezza e la protezione della navigazione internazionale e per la preservazione dell'ordine marittimo internazionale basato su regole in un momento di crescente incertezza geopolitica e ribadendo i principi fondamentali della libertà di navigazione, del diritto di transito attraverso gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, della sicurezza e del benessere dei marinai e dell'importanza di far rispettare il diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
 

Tag: imo

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