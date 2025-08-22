|
25 agosto 2025, Aggiornato alle 08,43
Armatori 22/08/2025

Premier Alliance suddivide il servizio Asia-Mediterraneo

Una rotazione autonoma con l'area Med sarà inaugurata il prossimo 7 settembre


La Premier Alliance, accordo armatoriale che riunisce la sudcoreana HMM la singaporiana Ocean Network Express (ONE) e la taiwanese Yang Ming Line, ha deciso di suddividere il servizio Asia-Mediterraneo dell'attuale servizio MS2 opererà ora come servizio autonomo, rinominato Mediterranean 2 (MD2). Il segmento Transpacifico di MS2 sarà integrato con il servizio AG1 e lanciato come nuovo servizio Gulf Pacific South 2 (GS2).

Il servizio autonomo con il Mediterraneo sarà inaugurato con la partenza del prossimo 7 settembre della portacontainer Hyundai Neptune dal porto di Busan. La rotazione del servizio MD2, dalla quale saranno rimossi gli scali realizzati dal servizio MP2 a Laem Chabang e Cai Mep, toccherà i porti di Busan, Shanghai, Ningbo, Kaohsiung, Shekou, Singapore, (Capo di Buona Speranza), Tanger Med, Valencia, Barcellona, Genova, Marsiglia Fos, (Capo di Buona Speranza), Singapore, Busan.
 

