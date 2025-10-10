Premiato PSA come miglior investitore singaporiano in Italia nel 2025

La Camera di Commercio Italiana a Singapore (Iccs) ha riconosciuto il contributo costante di PSA International al settore portuale e logistico marittimo italiano. Ha inoltre sottolineato il forte impegno di PSA, attraverso PSA Italy e i suoi tre terminal di Genova e Venezia – PSA Venice-Vecon, PSA SECH e PSA Genova Pra' – che complessivamente gestiscono ogni anno circa un quarto dei volumi di import ed export del Paese.

Vincent Ng, Regional ceo di PSA Europe & Mediterranean e PSA Middle East South Asia, ha ritirato il premio e ha ringraziato l'Iccs per l'onore di essere stato insignito del premio di "Miglior investitore di Singapore in Italia". Ha sottolineato l'impegno di PSA nel rafforzamento dei settori portuale e logistico marittimo a Genova e Venezia e ha ribadito la collaborazione continuativa di PSA con la Camera di Commercio Italiana a Singapore.

"L'Italia occupa un posto speciale nel network globale di PSA. Fin dai nostri primi investimenti europei a Genova e Venezia nel 1998, abbiamo costruito solide partnership e supply chain resilienti che collegano l'Italia al mondo. Questo premio è un riconoscimento significativo del nostro percorso comune, poiché continuiamo a impegnarci a investire nella connettività, nella sostenibilità e nell'innovazione della catena di approvvigionamento italiana", ha affermato Vincent Ng.

Di recente, i terminal di PSA Italy hanno attuato un significativo piano di investimenti incentrato sia sulle infrastrutture che sullo sviluppo del business, rafforzando l'impegno a lungo termine dell'azienda per la crescita e l'eccellenza operativa.

Le Camere di Commercio Italiane all'Estero (Ccie), come la Italian Chamber of Commerce in Singapore (Iccs) che ha conferito il premio quale miglior investitore singaporiano in Italia nel 2025 a PSA International, sono attori chiave nella strategia di internazionalizzazione dell'Italia. Con una forte capacità di analisi dei mercati internazionali, le Ccie sono profondamente radicate nelle comunità imprenditoriali dei Paesi in cui operano: con oltre 20.000 imprese associate, attualmente, la rete delle Ccie è composta da 86 Camere in 63 Paesi, con 160 punti di assistenza e generano circa 300.000 contatti d'affari.