31 gennaio 2026, Aggiornato alle 18,15
Infrastrutture 26/01/2026

Positivo a Valencia il traffico container nel 2025

La Cina ha occupato il primo posto nella classifica commerciale dello scalo spagnolo


Le strutture portuali di Valenciaport hanno chiuso il 2025 con un saldo positivo nel traffico container, movimentando un totale di 5,6 milioni di teu con un incremento del 3,41% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda le merci varie, i porti dell'Autorità Portuale di Valencia hanno movimentato 80.061.993 tonnellate, con un leggero calo dello 0,75%.   

Per quanto riguarda i container, le esportazioni sono cresciute del 5,56% e le importazioni del 15,55% nel corso del 2025. Questi incrementi rafforzano il ruolo di Valenciaport come piattaforma strategica di logistica e servizi per il commercio estero e l'approvvigionamento del mercato. Nel 2025, la Cina ha occupato il primo posto nella classifica commerciale di Valenciaport, seguita da Italia e Stati Uniti. Questi mercati continuano a essere i principali partner dei porti gestiti dall'Autorità Portuale di Valencia. 
 

