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04 giugno 2026, Aggiornato alle 09,46
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Eventi - Infrastrutture 04/06/2026

Portualità, la governance del bene comune: a Napoli il confronto promosso da Filt Cgil

Rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore saranno protagonisti dell'iniziativa in programma presso il Complesso Monumentale del Lazzaretto dell'ex Ospedale della Pace


In continuità con l'iniziativa di Genova, la Filt Cgil nazionale e la Filt Cgil Campania organizzano il 12 giugno a Napoli un confronto sulla Governance della portualità intesa come Bene Comune. L'iniziativa – in programma dalle 9:30 alle 13:30 presso il Complesso Monumentale del Lazzaretto dell'ex Ospedale della Pace in via dei Tribunali, 227 – cade in concomitanza con l'avvio del dibattito parlamentare sul disegno di legge di riordino del sistema portuale. In questa fase complessa, l'obiettivo è portare al centro la proposta sindacale di rafforzamento del modello della Legge 84/94, per garantire un mercato regolato e un ente pubblico autonomo che metta al centro il lavoro e i diritti davanti alle sfide della transizione digitale e del gigantismo navale. Ne discuteranno esperti, lavoratrici e lavoratori per coniugare lo sviluppo del sistema alle necessità delle comunità locali; le conclusioni saranno affidate al segretario generale Stefano Malorgio.

Il programma
Presiede: Angelo Lustro - Segretario Generale Filt Cgil Campania 
Saluti Istituzionali Gennaro Rispoli - Chirurgo e Direttore Scientifico del Museo delle Arti Sanitarie 
Roberto Fico - Presidente Regione Campania 
Eliseo Cuccaro - Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
Giuseppe Aulicino - Comandante della Capitaneria di Porto di Napoli 
Enza Amato - Presidente del Consiglio Comunale di Napoli 
Nicola Ricci - Segretario Generale Cgil Napoli e Campania Rappresentante della Segreteria Nazionale Fit Cisl Rappresentante della Segreteria Nazionale Uiltrasporti 

Relazioni Introduttive 
Vita Convertino - Dipartimento Filt Cgil Nazionale 
Vittorio Marzano - Professore di Ingegneria dei Trasporti presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 

TAVOLA ROTONDA
Modera: Simona Coppola - Avvocato marittimista partner Studio Legale Garbarino
Intervengono: 
Gaetano Manfredi – Presidente Anci e Sindaco di Napoli 
Mario Casillo - Vicepresidente Regione Campania e Assessore ai Trasporti 
Stefano Malorgio – Segretario Generale Filt Cgil Nazionale 
Valentina Ghio - Deputata (PD) 
Stefano Messina - Presidente Assarmatori 
Mario Zanetti - Presidente Confitarma 

Al termine dei lavori, è prevista una visita guidata del Museo delle Arti Sanitarie dello stesso complesso monumentale.
 

Tag: convegni - economia

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