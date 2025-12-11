|
adsp napoli 1
13 dicembre 2025, Aggiornato alle 18,02
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 11/12/2025

Porto di Ancona, la palazzina ex Fincantieri ospiterà una sede del Cnr

Cominciati i lavori di ristrutturazione dell'edificio che sarà riservato all'Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche


L'ex palazzina Fincantieri nel porto di Ancona ospiterà la nuova sede dell'Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Ancona (Cnr Irbim). Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale, in occasione dell'avvio dei lavori che dovrebbero durare circa un anno e mezzo. Per effettuare la ristrutturazione del fabbricato sono stati stanziati 7,2 milioni di euro.

L'edificio avrà quattro piani di cui due destinati ai laboratori di ricerca e altri per uffici in grado di ospitare 95 persone: all'ultimo piano verrà realizzata una sala riunioni per accogliere convegni, seminari ma anche visite di scolaresche. Grazie alle innovazioni di cui sarà dotato, l'edificio risulterà ad impatto climatico neutro.
 

Tag: porti - ancona

Articoli correlati

Diga foranea Genova, ok al piano per conferire i sedimenti di dragaggio della Spezia

A Napoli un centro di eccellenza per formare piloti di droni. Accordo DAC-RINA

"Port Infographics", l'aggiornamento di Assoporti e SRM su trasporto marittimo e logistica

Livorno, per la Fortezza Vecchia sarà ripristinata l'acquaticità

Porti Ue, Sicilia occidentale al centro di una nuova visione mediterranea

A Marghera Fincantieri consegna "Seven Seas Prestige"

Modalink, la joint venture tra Lineas e FS Logistix potenzia l'asse logistico tra Belgio e Italia

Sicilia occidentale, Tardino è il "Port Pro of the Month" di Espo

A Genova il primo rifornimento di gas a un traghetto di linea