12 febbraio 2026, Aggiornato alle 09,52
Infrastrutture 12/02/2026

Porto di Ancona, la banchina 27 sarà completata con un anno di anticipo

L'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale prevede un risparmio di 2,6 milioni

Ancona, rendering della futura banchina 27

Sarà completata con un anno di anticipo la banchina 27 del porto di Ancona, destinata ai traffici commerciali. L'inaugurazione è prevista adesso nel giugno del 2028 invece che a giugno 2029, e costerà 2,6 milioni in meno rispetto ai 39,6 milioni previsti inizialmente. L'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale ha approvato la proposta migliorativa avanzata dall'appaltatore, che utilizzerà una paratia combinata tubi-palancole in acciaio invece dei cassoni pluricellulari in calcestruzzo inizialmente previsti.

La tecnica, già usata per la banchina di Riva a Ortona (Chieti) e per la banchina 22 dello scalo dorico, consentirà secondo l'Autorità anche benefici ambientali: riduzione dei volumi di sedimenti da gestire, minor consumo di materiali da costruzione e conseguente minore transito di mezzi sulla viabilità pubblica e portuale.

Per il riempimento dietro la parete si potranno usare materiali di recupero da demolizioni. L'atto aggiuntivo è stato sottoscritto oggi tra l'Adsp e il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Impresa Costruzioni Mentucci Aldo, Icam, Cme Consorzio Imprenditori Edili e Scs società cooperativa. L'opera avrà una lunghezza di 273 metri con un fondale di 14 metri di profondità e un piazzale di 37.700 metri quadrati. Con la banchina 26 (344 metri, già operativa) si raggiungeranno 617 metri complessivi dei 920 previsti dal piano regolatore portuale.

"La nuova scelta progettuale - ha detto Vincenzo Garofalo, presidente dell'Autorità di sistema portuale - dimostra come il fattore della dinamicità sia caratteristico dell'ambito portuale, una realtà pronta a cogliere le opportunità tecniche per la realizzazione di infrastrutture moderne e innovative".
   

