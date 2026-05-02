Porto della Spezia, al via elettrificazione da 110 Megawatt

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale (Adsp) della Liguria Orientale, Bruno Pisano, ha firmato il decreto che sancisce l'avvio degli interventi relativi al primo lotto di lavori di efficientamento della rete elettrica del porto della Spezia, un'infrastruttura energetica di alta tensione di potenza, pari a 110 Megawatt (MW). L'importo dei lavori è di 30,15 milioni di euro, l'operatore che si è aggiudicato l'appalto, tra i sei che hanno partecipato alla gara, è il Research Consorzio Stabile, mentre l'impresa consorziata esecutrice dei lavori è la Guastamacchia. L'investimento complessivo è pari a 41 milioni, di cui 13,28 milioni finanziati dal bando "Green Ports" dell'Unione europea.

I lavori prevedono la costruzione, in località Stagnoni, di una stazione elettrica per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale gestita da Terna, la posa in sotterraneo di cavi elettrici per la distribuzione dell'energia in alta tensione all'interno del porto mercantile e la realizzazione di tre stazioni di trasformazione per la successiva alimentazione delle utenze finali (cold ironing e aree operative). Alla fine del 2025 l'Adsp aveva già consegnato all'appaltatore le aree interessate dai lavori, con la finalità di eseguire i rilievi e le indagini di dettaglio volte alla ingegnerizzazione delle opere.

Nel 2024 la Regione Liguria ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di questa intera infrastruttura energetica, costituita dai raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi a cura della società Terna, e dalla nuova cabina e relative linee elettriche per l'elettrificazione delle banchine del porto della Spezia, a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

«L'azione dell'Ente verso la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del porto della Spezia prosegue speditamente – commenta il presidente dell'Adsp Pisano - i 110 MW complessivamente previsti dai due lotti di intervento saranno erogati progressivamente e destinati all'elettrificazione delle banchine e all'alimentazione delle nuove aree operative previste dal Piano Regolatore Portuale».