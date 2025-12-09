|
adsp napoli 1
09 dicembre 2025, Aggiornato alle 18,11
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 09/12/2025

Porti Ue, Sicilia occidentale al centro di una nuova visione mediterranea

Il commissario Tardino ha incontrato a Bruxelles il commissario europeo per i Trasporti e il Turismo sostenibile


Il commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, ha incontrato a Bruxelles il commissario europeo per i Trasporti e il Turismo sostenibile, Apostolos Tzitzikōstas. Nel cuore delle istituzioni europee, Tardino ha presentato una visione chiara: la Sicilia, con i suoi porti e la sua posizione al centro del Mediterraneo, può assumere un ruolo strategico decisivo nelle nuove politiche europee sull'energia, la mobilità e la connettività.  Il commissario Tardino ha rappresentato  il lavoro virtuoso  svolto finora dall'AdSP – dall'infrastrutturazione all'elettrificazione delle banchine, dalla digitalizzazione fino alla crescita dei traffici e del turismo legato al mare, con Palermo quarto porto in Italia per le crociere – ma, soprattutto, ha illustrato la prospettiva di sviluppo dei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, quasi tutti dirimpettai delle coste nordafricane e sentinelle del Mediterraneo, e candidati  a diventare punti nevralgici nella rete energetica e logistica del futuro. Un quadro che Tzitzikōstas ha condiviso pienamente, riconoscendo il valore degli scali siciliani quali potenziali hub energetici e infrastrutture rilevanti nell'ambito delle politiche europee orientate al dual-use e alla sostenibilità.      

"Durante il confronto – spiega Tardino – è emerso come le nuove infrastrutture e i collegamenti previsti nel Mediterraneo stiano ridisegnando la geografia della mobilità europea. Tra Ponte sullo Stretto e connessione Sicilia-Malta per l'energia, le due isole potranno divenire nodi strategici capaci di connettere l'Europa al Nord Africa attraverso reti infrastrutturali fisse, energetiche e digitali".

Il commissario europeo Tzitzikostas ha dato ampia apertura sulla volontà di valorizzare gli scali isolani nella futura strategia europea dei porti e nel lavoro legato al recente "Patto per il Mediterraneo", il documento appena firmato che ribadisce l'interesse verso il sud con un "capovolgimento" geografico atteso da tempo. "Ho ribadito la disponibilità a collaborare, partendo dal territorio e attraverso il Mit, con la Commissione europea, perché i porti siciliani possano essere indicati a pieno titolo tra gli asset strategici del Mediterraneo nei prossimi pacchetti legislativi che seguiranno la strategia europea portuale. Sarebbe un segnale di attenzione – conclude Tardino – a conferma di quanto gli scali della Sicilia occidentale possano oggi diventare protagonisti della nuova agenda europea nel quadrante mediterraneo. Un interesse sottolineato anche dall'annunciata visita che il prossimo anno Tzitzikōstas si è impegnato a fare al nostro Sistema".

Tag: porti - palermo

Articoli correlati

A Marghera Fincantieri consegna "Seven Seas Prestige"

Modalink, la joint venture tra Lineas e FS Logistix potenzia l'asse logistico tra Belgio e Italia

Sicilia occidentale, Tardino è il "Port Pro of the Month" di Espo

A Genova il primo rifornimento di gas a un traghetto di linea

Genova e Venezia, PSA Italy chiude l'anno con un record e nuove gru

Mercato auto fermo a novembre

Fondo prepensionamento portuali. Sindacati e associazioni datoriali: "Via al tavolo permanente"

Crociere, Portoferraio si prepara a una stagione da record

Tirreno Centrale, Giuseppe Grimaldi confermato segretario generale dell'AdSP