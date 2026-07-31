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Infrastrutture 31/07/2026

Porti toscani, in arrivo un milione e mezzo di euro per la formazione

Saranno esaminati ed eventualmente finanziati progetti dettagliati elaborati dalle imprese con l'analisi delle esigenze


L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha presentato nel corso del comitato di gestione il piano formativo 2026-2028, in base al quale l'ente metterà a disposizione 500 mila euro all'anno per il triennio a supporto della formazione professionale nelle imprese autorizzate ex articoli 16, 17 e 18 della legge quadro. La copertura finanziaria dei progetti strategici aziendali è garantita dai fondi dell'articolo 17 (comma 15-bis) della legge 84/94, che permette di prelevare fino al 15% dei proventi delle tasse portuali.

Sono sei gli assi di intervento che caratterizzano il piano: la digitalizzazione per l'ingegnerizzazione dei processi gestionali, l'applicazione dell'economia circolare in ambito portuale, le dinamiche di team building, l'efficientamento degli impianti sia tradizionali sia di nuova generazione, il miglioramento dei presidi di sicurezza sul lavoro e l'apprendimento delle lingue straniere con indirizzo tecnico-marittimo. I progetti formativi proposti dalle aziende dovranno dimostrare un impatto diretto sull'organizzazione del lavoro, sulla sostenibilità e sul benessere occupazionale.

Le imprese portuali che vogliono accedere ai finanziamenti per la formazione, sono chiamate a presentare un'istanza che dovrà includere un progetto dettagliato con l'analisi delle esigenze, gli obiettivi generali, i programmi dei corsi, il numero di ore e di lavoratori coinvolti, i sistemi di valutazione e il possesso dei requisiti tecnici anche tramite il supporto di organismi di formazione accreditati.
 

Tag: porti - livorno - formazione

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