Infrastrutture 28/01/2026

Porti spagnoli, traffico record per merci convenzionali e passeggeri

Meno entusiasmante la movimentazione complessiva, che ha registrato un lieve calo dello 0,2%


Merci convenzionali e passeggeri. Sono i due segmenti nei quali i porti spagnoli hanno chiuso il 2025 con un record di traffico. Il nuovo primato per le merci convenzionali, rende noto Puertos del Estado, è stato di 88,6 milioni di tonnellate (+3,6%) e quello dei passeggeri di 42,5 milioni di persone (+4%), con un nuovo picco assoluto del traffico crocieristico che è stato di 14,1 milioni di passeggeri (+9,8%) e un massimo storico anche del traffico dei passeggeri delle linee marittime regolari che è stato di 28,4 milioni di unità (+1,4%). Meno entusiasmante il traffico complessivo delle merci, che ha registrato un lieve calo dello 0,2%.

Segnato anche un parziale primato nel settore dei container relativamente al numero di contenitori da 20 piedi movimentati che sono risultati pari 18.616.376 teu (+2,7%). Ma il record non è tale se viene preso in considerazione il peso del traffico containerizzato movimentato che nel 2025 è stato dell'1,4% in meno sull'anno precedente.
 

