Infrastrutture - Politiche marittime 23/12/2025

Porti d'Italia Spa, il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma degli scali marittimi

La nuova società sarà responsabile della gestione dei grandi investimenti infrastrutturali. La parola passa al Parlamento per il via libera definitivo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato senza riserve l'attesa riforma portuale. Al centro del nuovo assetto vi è la nascita di Porti d'Italia Spa, una società pubblica partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze e vigilata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiamata a svolgere un ruolo di regia nazionale. La nuova società sarà responsabile della gestione dei grandi investimenti infrastrutturali strategici, della manutenzione straordinaria, dell'individuazione delle opere di interesse economico generale e della promozione unitaria del sistema portuale italiano sui mercati internazionali.

Le sedici Autorità di Sistema Portuale, rende noto il Mit, restano pienamente operative e mantengono la gestione territoriale degli scali, la manutenzione ordinaria e il rilascio delle concessioni, ma vengono sollevate dal peso finanziario delle grandi opere. Il nuovo equilibrio economico è garantito dalla capitalizzazione di Porti d'Italia Spa attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione non vincolati del sistema, consentendo alle Autorità di concentrarsi sull'efficienza operativa e sullo sviluppo locale. Ora la parola passa al Parlamento, chiamato a esaminare e approvare in via definitiva la riforma.
 

