Porti, costituito a Venezia il comitato di gestione

L'organo collegiale concorre alla definizione delle politiche di sviluppo e alla programmazione strategica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale


È stato ufficialmente costituito il comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, organo collegiale che concorre alla definizione delle politiche di sviluppo e alla programmazione strategica del sistema portuale di Venezia e Chioggia.

Il neopresidente dell'AdSP Matteo Gasparato ha espresso la volontà dell'ente "di proseguire, insieme ai rappresentanti designati dalla Città Metropolitana di Venezia, Dennis Wellington, e dalla Regione del Veneto, Giuseppe Fasiol, in un percorso di traduzione degli indirizzi strategici in azioni concrete. Un lavoro che si fonda, necessariamente, su un rapporto di leale collaborazione istituzionale e riconoscimento reciproco, base indispensabile per costruire un sistema portuale moderno, competitivo e capace di generare valore per l'intero territorio".
 

