Portacontainer, raddoppiate le unità dual-fuel nel 2025

Il dato emerge da uno studio del World Shipping Council (WSC), l'associazione che rappresenta le principali compagnie di navigazione mondiali impegnate nel traffico dei contenitori


Il numero di navi dual-fuel impiegate dai vettori marittimi containerizzati nel corso del 2025 è giunto a 400 unità, praticamente raddoppiando rispetto alle 218 del 2024. Lo riferisce in uno studio di settore il World Shipping Council (WSC), l'associazione che rappresenta le principali compagnie di navigazione mondiali impegnate nel traffico dei container.

A fronte di una maggiore richiesta, è aumentato di conseguenza pure il numero di costruzioni di portacontainer dual-fuel ordinate ai cantieri navali che ha raggiunto le 726 unità, con un portafoglio ordini di navi portacontenitori e porta-auto che è costituito per il 74% da navi dual-fuel.

Attualmente sono 1.126 le portacontainer e car carrier a doppio combustibile consegnate o in ordine, con un incremento del 28% rispetto al 2024. Ciò rappresenta oltre 150 miliardi di dollari di investimenti da parte del settore del trasporto marittimo di linea in queste nuove unità. 
 

