21 agosto 2025
Armatori 21/08/2025

Portacontainer, ordini al massimo storico di 10,4 milioni di teu

La società di consulenza Linerlytica mette in guardia contro il rischio di eccesso di offerta


Ben 10,4 milioni di teu: è questo il massimo storico appena raggiunto dal portafoglio ordini globale di navi portacontainer, secondo i dati pubblicati da Linerlytica. La società asiatica di consulenza mette però in guardia: "L'ultima volta che il rapporto tra ordini e flotta ha superato questo livello, tra il 2004 e il 2009, il settore ha vissuto un decennio di eccesso di offerta, che ha richiesto 10 anni per essere assorbito". Clarksons e Alphaliner parlano di un portafoglio leggermente inferiore (9,87 milioni di teu), ma la tendenza è quella. 

Una situazione che potrebbe addirittura peggiorare con oltre un milione di teu in nuovi ordini complessivi previsto prima della fine del 2025. Linerlytica ritiene che la sproporzione tra offerta e domanda continuerà a pesare fino al 2029.

Con un orderbook pari al 67% della propria flotta esistente, Wan Hai è il gruppo armatoriale che guida la corsa alla stiva. Seguono – tra le grandi compagnie – Cma Cgm con il 41%, MSC con il 36% e Maersk con ordini pari 19% della propria flotta.
 

