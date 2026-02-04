|
Portacontainer, inizia la costruzione della prima nave a metanolo dual-fuel di Italia Marittima

Il programma prevede una serie di sei unità da 2.400 teu che saranno realizzate in Cina


È ufficialmente iniziata la costruzione della prima nave (H2562) di una serie di sei unità portacontainer a metanolo dual-fuel da 2.400 teu, costruite da Guangzhou Huangpu Wenchong Shipbuilding Co., Ltd. per China State Shipbuilding Corporation (CSSC) per Italia Marittima SpA, società del Gruppo Evergreen. Questi i dettagli principali:

- Dimensioni: Lunghezza:182,6 m, larghezza: 32,2 m, pescaggio: 9,0 m.
- Velocità: 19 nodi.
- Propulsione: Sistema avanzato dual fuel combustibile tradizionale e metanolo (che consente operazioni a basse/zero emissioni di carbonio).
- Conformità: Rispetta le rigorose normative ambientali internazionali e dell'UE.
- Consegna: Prevista per il 2027.
- Ambito operativo: Rotte regionali del Mediterraneo.

Italia Marittima (Gruppo Evergreen) sta accelerando gli investimenti nella sua flotta green per raggiungere obiettivi di zero emissioni nette. I rappresentanti di Evergreen Marine Corporation, Italia Marittima SpA e Huangpu Wenchong hanno partecipato alla cerimonia di posa della chiglia.
 

