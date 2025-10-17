|
adsp napoli 1
17 ottobre 2025, Aggiornato alle 17,46
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 17/10/2025

P&O Maritime Logistics acquisisce quota di controllo in NovaAlgoma Cement Carriers

L'operazione avviata dalla controllata DP World ha ottenuto tutte le necessarie approvazioni regolamentari ed è ora completamente conclusa


P&O Maritime Logistics (Poml), controllata al 100% da DP World, ha completato l'acquisizione della quota di controllo in NovaAlgoma Cement Carriers (Nacc), il principale operatore mondiale di navi per il trasporto pneumatico di cemento. L'operazione ha ottenuto tutte le necessarie approvazioni regolamentari ed è ora completamente conclusa.

Questa acquisizione rafforza la presenza di DP World nei settori breakbulk e dry bulk, in particolare nei flussi di carichi legati alla realizzazione di nuove infrastrutture. Con l'espansione nella logistica del cemento, DP World amplia le proprie capacità lungo l'intera catena di approvvigionamento e migliora i servizi offerti ai titolari di carichi nei mercati chiave in crescita.

Fondata nel 2016 come joint venture tra Nova Marine Holding e Algoma Central Corporation, NACC è specializzata nel trasporto globale di merci secche alla rinfusa —principalmente cemento — utilizzando navi moderne dotate di sistemi pneumatici avanzati, e servendo i mercati, più importanti per le infrastrutture, del Nord America, Europa, Mediterraneo, Asia meridionale e Caraibi.

L'operazione esclude le partecipazioni di Nacc nelle joint venture in Europa settentrionale, Indonesia e Grecia. Gli attuali azionisti, Nova Marine Holding SA (Svizzera) e Algoma Central Corporation (Canada), mantengono una significativa partecipazione di minoranza. La leadership operativa attuale di Nacc resterà invariata, mentre la supervisione strategica sarà di competenza di P&O Maritime Logistics. A conferma ulteriore di una continuità nella governance, Vincenzo Romeo verrà confermato nella carica di amministratore delegato, mentre Salvatore Pugliese continuerà a ricoprire quella di direttore generale e commerciale.

Tag: armatori

Articoli correlati

Porti italiani, Uiltrasporti: "Preoccupati da una nuova riforma"

Autoproduzione, il Tar Salerno dà ragione a Cartour (C&T)

Rina ottiene un contratto di carbone capture in Malesia

Autotrasporto, Anita: "L'EMS è sicuro per le strade"

In arrivo dalla Cina nove gru per i terminal Psa di Genova e Marghera

Tirreno Settentrionale, nominati i componenti dell'organismo di partenariato della risorsa mare

Un nuovo terminal multimodale nell'Uzbekistan sarà realizzato da DP World

Da Liebherr quattro nuove gru a trazione elettrica per i terminal italiani

Maya Cosulich, la prima chemical bunker a metanolo