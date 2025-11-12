|
12 novembre 2025, Aggiornato alle 08,48
Politiche marittime 12/11/2025

Pesca, Ue: "Monitoriamo il rispetto delle misure in Mediterraneo e Mar Nero"

La General Fisheries Commission for the Mediterranean (Gfcm) propone un meccanismo comune di controllo delle attività in mare

(Ph: Eunews)

L'Unione europea sta adottando misure energiche per proteggere i nostri mari e garantire pratiche di pesca eque nel Mediterraneo e nel Mar Nero, in seguito agli importanti progressi compiuti durante la sessione annuale della General Fisheries Commission for the Mediterranean (Gfcm) tenutasi la scorsa settimana a Malaga. Per la prima volta, riferisce la Federazione del Mare, Gfcm ha concordato di introdurre un meccanismo per monitorare e garantire il rispetto delle misure regionali in materia di pesca. Se le misure regionali non vengono rispettate, la Gfcm richiederà ai paesi del Mediterraneo e del Mar Nero di porre rimedio alle carenze individuate.

La Gfcm ha inoltre concordato di imporre alle imbarcazioni più grandi – oltre i 20 metri – di esporre il proprio numero di identificazione internazionale all'esterno dell'imbarcazione durante la pesca in acque libere, come proposto dall'Ue. Ciò facilita il monitoraggio delle attività dei pescherecci e garantisce che tutti i pescatori rispettino le stesse regole. Si tratta di un risultato importante, in quanto promuove condizioni di parità più eque per tutti i pescatori. Questo accordo contribuirà a combattere la pesca illegale, che danneggia le popolazioni ittiche e minaccia i mezzi di sussistenza di tutti i pescatori.

