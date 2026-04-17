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Politiche marittime 17/04/2026

Pesca nei mari Ue, Federpesca: "Necessario coniugare tutela delle risorse e sviluppo economico"

La Federazione ha partecipato ad una tavola rotonda organizzata presso il Parlamento europeo nell'ambito delle attività formative del Master di II livello in Europrogettazione


Si è svolta presso il Parlamento europeo una tavola rotonda dedicata alle principali sfide del settore della pesca, organizzata nell'ambito delle attività formative del Master di II livello in Europrogettazione per le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni Internazionali di UnitelmaSapienza, promosso in collaborazione con Federpesca.

L'iniziativa, rende noto la Federazione del Mare, si inserisce nel programma di approfondimento sui temi della Blue Economy e dei rapporti con le istituzioni europee, offrendo ai partecipanti un'importante occasione di confronto diretto con rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle organizzazioni di settore. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i temi della sostenibilità del comparto ittico, della gestione delle risorse marine, del ruolo dell'innovazione e delle opportunità offerte dai programmi europei per sostenere la competitività delle imprese della pesca.

"La pesca rappresenta un settore strategico che va accompagnato con politiche di sviluppo capaci di superare l'assioma secondo cui competitività e sostenibilità siano necessariamente in contraddizione", ha dichiarato Francesca Biondo, direttrice generale di Federpesca. "Questo approccio europeo ha portato negli ultimi quindici anni a una progressiva desertificazione delle nostre flotte, a una riduzione degli occupati e della produttività, con la conseguente crescita della dipendenza dalle importazioni. Una situazione che l'Europa deve affrontare con maggiore pragmatismo e con una visione più equilibrata, capace di coniugare tutela delle risorse, sviluppo economico e salvaguardia delle imprese e del lavoro".
 

Tag: pesca

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