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Armatori - Politiche marittime 26/05/2026

Pesca, la Commissione europea approva gli aiuti francesi per le imprese in difficoltà

Le risorse saranno impiegate per consentire alle aziende di affrontare l'aumento dei prezzi del carburante dovuto alla crisi in Medio Oriente


La Commissione europea ha approvato un programma di aiuti francesi da 13 milioni di euro per sostenere le imprese della pesca nell'affrontare l'aumento dei prezzi del carburante dovuto alla crisi in Medio Oriente. Il programma, rende noto la Federazione del Mare, è stato approvato nell'ambito del Quadro temporaneo di aiuti di Stato per la crisi in Medio Oriente (METSAF), adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026. 

La Francia ha notificato alla Commissione un programma da 13 milioni di euro a sostegno delle imprese della pesca per far fronte all'aumento dei prezzi del carburante nel contesto della crisi mediorientale. Il programma sarà attivo fino al 31 dicembre 2026 e coprirà i costi relativi ai mesi di aprile e maggio 2026. 

Si tratta del primo programma approvato dalla Commissione nell'ambito del METSAF. L'attuale crisi in Medio Oriente ha provocato un brusco e improvviso aumento dei prezzi dell'energia, con un incremento di oltre il 75% dei prezzi del carburante per uso marittimo tra la fine di febbraio e aprile 2026. 

Ciò ha generato una notevole incertezza economica e ha colpito duramente settori fortemente dipendenti dal carburante, come quello della pesca. L'impennata dei prezzi del carburante ha incrementato significativamente i costi operativi e minaccia la redditività delle imprese di pesca.
 

Tag: pesca - ue

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