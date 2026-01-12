|
adsp napoli 1
13 gennaio 2026, Aggiornato alle 17,19
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Politiche marittime 12/01/2026

Pesca illegale, dall'Ue un nuovo certificato digitale per proteggere la biodiversità

Il sistema introdotto all'inizio del 2026 rende i controlli all'importazione dei prodotti ittici più efficaci e armonizzati in tutto il territorio comunitario


Il 10 gennaio è entrato in vigore un nuovo sistema che introduce un certificato di cattura digitale per tutti i prodotti ittici che entrano nell'Unione europea. Ciò sosterrà gli sforzi globali per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), contribuirà a proteggere la biodiversità marina e contribuirà ai più ampi sforzi di semplificazione dell'Ue.

Il nuovo sistema, denominato CATCH, riferisce la Federazione del Mare, sostituisce il precedente processo cartaceo e rende i controlli all'importazione dei prodotti ittici più efficaci e armonizzati in tutta l'UE. Semplificando lo scambio di informazioni tra operatori commerciali e autorità di controllo dell'UE, il nuovo sistema dovrebbe semplificare la garanzia che tutti i prodotti che entrano nell'Unione Europea siano legali e conformi agli standard normativi comunitari. Un sistema di controllo più moderno ed efficace contribuisce a creare condizioni di parità per i pescatori del vecchio continente, con tutti i prodotti importati conformi agli standard dell'UE. 
 

Tag: pesca

Articoli correlati

Bullismo e violenze sessuali in ambito marittimo, i nuovi codici di formazione Imo

Accordo libero scambio UE–Mercosur: approvazione ok per Confitarma d'intesa con Ecsa

Cyber-attacchi alle navi, circolare del Mit per rafforzare la sicurezza

Accademia Navale, per il concorso Allievi prorogati i termini

L'Adsp di Gioia Tauro taglia le tasse di ancoraggio

Filiera ittica, Guardia Costiera sequestra in Campania 9 tonnellate di prodotto

Governance portuale, Russo (Conftrasporto): "Bene l'avvio dell'iter di riforma"

Porti d'Italia Spa, il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma degli scali marittimi

Fratelli Cosulich entra nella maggioranza di Navimeteo