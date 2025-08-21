|
Per ZIM ricavi in crescita nel primo semestre del 2025

Meno positivi però i dati relativi al periodo aprile-giugno. Sceso anche il valore medio dei noli

Nei primi sei mesi del 2025 i ricavi della compagnia israeliana ZIM hanno raggiunto i 3,64 miliardi di dollari, in crescita del 4,2% sul primo semestre dello scorso anno, di cui 3 miliardi (+6,3%) generati dalla flotta di navi portacontenitori della compagnia. L'EBITDA è stato di 1.251 miliardi (+4,9%), l'utile operativo di 613,5 milioni (-3,4%) e l'utile netto di 319,8 milioni di dollari (-31,2%). Nel periodo gennaio-giugno di quest'anno le portacontainer hanno trasportato carichi pari a 1,84 milioni di teu (+2,3%) e nel semestre il valore medio dei noli è stato di 1.632 dollari/teu (+4%).

Meno positivi i dati relativi al periodo aprile-giugno. Dopo cinque trimestri di crescita tendenziale, infatti, nel secondo trimestre del 2025 i ricavi di ZIM hanno registrato un calo del 15,4% sullo stesso periodo dello scorso anno. I costi operativi hanno segnato una riduzione più contenuta (-3,1%), l'EBITDA è stato pari a 472 milioni di dollari (-38,4%). Utile operativo e utile netto sono diminuiti rispettivamente del 68,1% e 93,6%. Nel trimestre la flotta ZIM ha trasportato merci in container per un totale pari a 895 mila teu (-6%). Il valore medio dei noli è calato dell'11,6%.
 

