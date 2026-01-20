|
20 gennaio 2026
Infrastrutture - Logistica 20/01/2026

Per l'Interporto di Padova nuovi collegamenti con Belgio e Germania

I treni merci dallo scalo veneto raggiungeranno Zeebrugge, Duisburg e Rostock

(Ph: Interporto Padova)

L'Interporto di Padova celebra l'inizio del 2026 annunciando nuovi collegamenti con Belgio e Germania. Partiamo dalla nuova relazione operata da GTS Rail da Padova Interporto a Zeebrugge. La fase iniziale prevede l'operatività su tre circolazioni settimanali con successivo aumento a 5 circolazioni settimanali nel corso del secondo trimestre 2026. Il primo treno da Zeebrugge è arrivato a Padova il 15 gennaio, mentre il primo convoglio da Padova verso il terminal belga è partito il 18 gennaio.

A questo collegamento con il Belgio vanno ad aggiungersi altre due nuove relazioni verso la Germania. InRail, impresa ferroviaria del Gruppo Autobrennero, assicura infatti da questa settimana una nuova relazione di intermodale terrestre su Duisburg, l'importante centro industriale e principale polo siderurgico tedesco, con 6 circolazioni settimanali sia in andata che ritorno. Infine l'operatore LTE Italia garantisce sempre da questi giorni, una nuova relazione di intermodale terrestre da Interporto Padova al terminal di Rostock, importante porto tedesco, anche in questo caso con la circolazione di 6 coppie la settimana.
 

