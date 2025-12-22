|
adsp napoli 1
22 dicembre 2025, Aggiornato alle 15,43
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 22/12/2025

Per il Gruppo Grendi nuovo anno con l'arrivo della quinta nave

La nuova unità ro-ro, realizzata dai cantieri Visentini, entrerà in servizio da giugno con un contratto di noleggio di 5 anni


Il Gruppo Grendi, da fine ottobre parte del movimento internazionale B Corp, chiude il 2025 con la conferma dell'ingresso di una nuova nave in flotta con contratto time charter di 5 anni. Da giugno, infatti, entrerà in servizio la nuova unità ro-ro realizzata dai cantieri Visentini che porta a cinque le navi del gruppo di logistica integrata per il prossimo anno. Il nome del nuovo traghetto sarà scelto con una votazione online tra i dipendenti, i fornitori e i clienti come avvenuto con le navi Rosa dei Venti, Grendi Futura e Grendi Star. La nuova unità è dotata dei più moderni sistemi per l'efficienza dei consumi, con bandiera ed equipaggio europeo.

Per Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi "il potenziamento della flotta con questa quinta nave ci consente di consolidare il nostro modello operativo ed incrementare la capacità di stiva della flotta ro-ro sulle linee nazionali e internazionali, e di garantire al tempo stesso anche maggiore efficienza, affidabilità e flessibilità nel servizio offerto ai nostri clienti. Inoltre, le caratteristiche della nuova unità operativa confermano il nostro impegno verso un modello di trasporto ro-ro sempre più efficiente e sostenibile".

Adibita al trasporto di rimorchi, rotabili, auto, container e project cargo, la nuova unità sarà dotata di scrubber e pronta all'utilizzo di metanolo e cold ironing in porto ovvero pronta per l'alimentazione elettrica da terra.

Tag: navi - cantieri

Articoli correlati

Bank of China con Grimaldi per l'acquisto della nuova nave "Grande Melbourne"

Mikki Koskinen è il nuovo presidente di Ecsa

Trasporti eccezionali, CEVA Logistics acquisisce il gruppo Fagioli

Rebranding per le attività del gruppo Messina

Battezzato a Palermo "GNV Virgo", primo traghetto italiano di lunga percorrenza a Gnl

Assarmatori, per Messina chiesto il rinnovo alla presidenza

Sciopero del 12 dicembre, i servizi minimi garantiti nello Stretto di Messina

Decarbonizzazione, LC3 Trasporti e Costa Crociere sperimentano camion elettrici in porto

Cosco ordina in Cina 87 navi di varia tipologia