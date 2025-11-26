|
adsp napoli 1
26 novembre 2025, Aggiornato alle 15,16
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica - Politiche marittime 26/11/2025

Per Fincantieri Marine Group rivisto il Programma Constellation

U.S. Navy rinuncia a quattro navi già commissionate. Previsto un maxi indennizzo per il gruppo cantieristico


Fincantieri e la Marina statunitense hanno raggiunto un importante accordo che prevede la ridefinizione del futuro del Programma Constellation (quattro navi in meno da realizzare, ma un maxi indennizzo da incassare) attualmente sviluppato presso i cantieri di Fincantieri Marinette Marine (FMM), in Wisconsin. In questo contesto, il Gruppo consolida la propria partnership strategica con la U.S. Navy, confermandosi protagonista nella definizione del futuro della difesa navale degli Stati Uniti, grazie a capacità industriali avanzate e investimenti di lungo termine.

In stretta collaborazione con la U.S. Navy, Fincantieri contribuirà alla realizzazione di nuove classi di unità navali. Per Fincantieri sono previsti nuovi ordini per la costruzione di unità in segmenti che rispondono al meglio agli interessi immediati del Paese e al rilancio della cantieristica navale statunitense, come le navi rompighiaccio, le operazioni anfibie e le missioni speciali: Fincantieri è infatti pronta a eseguire i contratti pianificati in coordinamento con la U.S. Navy. Guardando al futuro e in linea con le capacità e il potenziale industriale del Gruppo, Fincantieri supporterà la Marina americana nella ridefinizione delle scelte strategiche nel segmento delle piccole navi da combattimento di superficie, manned e unmanned.

L'accordo garantisce la prosecuzione dei lavori sulle due fregate della classe Constellation attualmente in costruzione, mentre si prevede la discontinuità del contratto relativo alle altre quattro unità già commissionate, in linea con le nuove priorità strategiche della U.S. Navy. Oltre all'assegnazione di futuri ordini, a copertura di quanto sopra, l'intesa prevede un indennizzo a favore di Fincantieri Marine Group, tramite specifiche misure di compensazione, rispetto agli impegni economici e agli impatti industriali derivanti dalla decisione contrattuale della U.S. Navy, presa per propria convenienza.

Questo nuovo assetto garantisce continuità e visibilità sui carichi di lavoro per il personale di Fincantieri e per il sistema di cantieri del Wisconsin, pilastro fondamentale dell'industria navale degli Stati Uniti, valorizzando gli investimenti e le competenze sviluppate fino ad oggi. Negli ultimi anni, Fincantieri ha investito oltre 800 milioni di dollari nei suoi quattro cantieri americani – Marinette, Green Bay, Sturgeon Bay e Jacksonville – con l'obiettivo di assicurare la massima efficienza produttiva, flessibilità e innovazione tecnologica. 

Per George Moutafis, amministratore delegato di FMG, "l'accordo con la U.S. Navy segna un nuovo capitolo nella nostra partnership strategica, fondata sulla fiducia reciproca, visione condivisa e sulla ricerca dell'eccellenza. Il percorso definito per il programma Constellation garantisce la necessaria stabilità ai nostri team e all'intero Sistema dei Cantieri del Wisconsin, consentendoci di continuare a investire in innovazione e competenze".

Tag: fincantieri

Articoli correlati

Mediterraneo, a Roma il focus sulla pesca sostenibile

Cresce il mercato europeo dell'auto. Frena solo l'Italia

Transizione ecologica e Blue Economy, Rixi: "Servono regole globali, non barriere come l'ETS"

Web, energia e minerali: le ricchezze dei fondali

Manovra, De Ruvo (Confetra): "Contributo Agcom troppo oneroso"

Autotrasporto, nel porto di Amburgo facilitato l'accesso dei camion elettrici

Attese nel porto di Napoli, vertice in Adsp con l'autotrasporto e gli spedizionieri

Container, i terminal di Napoli crescono più di tutti nel 2024

Porto di Palermo vola a Bruxelles e aderisce alla "Ocean & Waters"