"Per decarbonizzare lo shipping collabori con altri settori industriali": il report di Accelleron

Le misure di efficienza energetica come il retrofit delle navi e soluzioni digitali sulle unità più grandi della flotta globale, dovrebbero essere sufficienti per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio dell'Imo per il 2030. Lo ha dichiarato Accelleron - società specializzata nella produzione e manutenzione di turbocompressori, ma anche di sistemi di iniezione del carburante e soluzioni digitali - presentando il suo rapporto sulla decarbonizzazione marittima alla London International Shipping Week (LISW25), con l'invito per il settore marittimo a unirsi all'economia globale dell'idrogeno e collaborare con altri settori per mettere in comune la domanda di carburanti a zero emissioni di carbonio.

Ma per una decarbonizzazione più profonda che porti a zero emissioni nette, spiega Accelleron, il settore marittimo dovrà passare ai carburanti verdi a base di idrogeno, che oggi sono scarsi e proibitivi. La loro produzione è praticamente inesistente, nonostante la tecnologia per alimentare le navi con carburanti a zero emissioni di carbonio esista e sia stata sostenuta dai principali armatori che hanno ordinato centinaia di nuove navi.

Perché il settore marittimo ha raggiunto questa situazione di stallo? E come risolverla? Il rapporto di Accelleron, che si avvale di modelli di dati comparativi e di approfondimenti forniti da decine di operatori specializzati, rileva che il settore marittimo, da solo, non può risolvere questo problema.

Per avviare un'ampia produzione di carburanti a emissioni zero a prezzi accessibili, il settore marittimo deve aggregare la domanda con altri settori difficili da ridurre, come l'industria siderurgica, dei fertilizzanti e della produzione di energia. Anziché competere per i carburanti a emissioni zero, come molti sostengono, questi settori potrebbero unire le forze per trasformare la concorrenza in una massa critica di domanda, riducendo il rischio per i megaprogetti sull'idrogeno e consentendo loro di attrarre finanziamenti sufficienti. Ciò significa che il destino del settore marittimo è legato alla più ampia transizione energetica intersettoriale. Ne consegue che il settore marittimo dovrebbe considerare la decarbonizzazione marittima attraverso la lente della nascente economia globale dell'idrogeno.

"Dalle nostre ricerche e analisi, e dai contributi dei numerosi stakeholder che hanno avuto la cortesia di condividere la loro competenza e le loro intuizioni per questo rapporto, emerge chiaramente che raggiungere l'obiettivo zero emissioni nette non riguarda solo i carburanti o i sistemi, ma anche la creazione di un nuovo paradigma di partnership", ha scritto Daniel Bischofberger, amministratore delegato di Accelleron, nella sua prefazione al rapporto.

"Fortunatamente, la partnership è sempre stata una delle grandi virtù del trasporto marittimo. Per migliaia di anni, il trasporto marittimo ha collegato culture, portato scienza e progresso attraverso gli oceani e superato ostacoli impossibili attraverso pragmatismo, determinazione e solidarietà. Come settore, abbiamo già dimostrato, in un tempo relativamente breve, di poter preparare la nostra flotta globale per un mondo decarbonizzato. Ora è il momento di collaborare con altri settori – ha concluso Bischofberger - per garantire i carburanti di cui tutti abbiamo bisogno per raggiungere, finalmente, quella terra a zero emissioni nette".

