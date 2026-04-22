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Politiche marittime 22/04/2026

Patto per il Mediterraneo, la Commissione europea presenta un piano d'azione

Le prime 21 iniziative concrete e tese all'innovazione, co-progettate, saranno attuate già quest'anno


La Commissione europea ha illustrato nei giorni scorsi ai rappresentanti degli Stati membri dell'Ue e dei Paesi del Mediterraneo meridionale la prima serie di iniziative chiave, sotto forma di piano d'azione, per promuovere l'attuazione del Patto per il Mediterraneo. Il Patto, spiega la Federazione del Mare, è stato elaborato attraverso un ampio e inclusivo processo di consultazione con governi, società civile, giovani, settore privato e ricercatori di tutto il Mediterraneo. Questo sforzo congiunto ha portato a oltre 100 iniziative che andranno a diretto beneficio di cittadini e imprese. Questa prima edizione del Piano d'azione lancia le prime 21 azioni concrete e innovative, co-progettate, che saranno attuate quest'anno. Le principali iniziative previste dai tre pilastri del Patto sono:

• Primo pilastro: le persone. Forza trainante del cambiamento, delle connessioni e dell'innovazione
• Secondo pilastro: Economie più forti, più sostenibili e integrate
• Terzo pilastro: Sicurezza, preparazione e gestione delle migrazioni: In un contesto geopolitico sempre più instabile, l'Ue rimane impegnata a rafforzare i partenariati in tutto il Mediterraneo.

Il Piano d'azione è un documento flessibile e dinamico che verrà regolarmente aggiornato e adattato al contesto in continua evoluzione attraverso consultazioni costanti con le parti interessate e i partner, garantendone la pertinenza e l'efficacia. La seconda versione del Piano d'azione è prevista per l'autunno 2026. Una pagina web interattiva consentirà alle parti interessate di individuare progetti e iniziative concrete, esplorarli per paese e settore e seguirne i progressi, garantendo trasparenza e coinvolgimento e mostrando l'impatto tangibile del Patto in tutta la regione. 

Tag: ue

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