07 novembre 2025, Aggiornato alle 09,25
Eventi - Infrastrutture 07/11/2025

Parità di genere, menzione per Assoporti all'Espo Award 2025

A Bruxelles l'European Sea Ports Organisation ha riconosciuto il valore del progetto presentato a nome delle 16 Autorità di Sistema Portuale italiane

(Ph: UN News)

 In occasione della cerimonia del Premio Espo 2025 (European Sea Ports Organisation), svoltasi a Bruxelles, l'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) ha ricevuto una menzione speciale da parte della giuria internazionale per il progetto "Advancing Gender Equality and Inclusive Employment in Italian Port Authorities", presentato a nome delle 16 Autorità di Sistema Portuale italiane.

Il presidente della giuria, Eamonn O'Reilly, ha sottolineato che: "Il Premio Espo mira a valorizzare i risultati dei porti europei nell'impegno per l'integrazione sociale. Tutte le candidature di quest'anno hanno mostrato un forte impegno verso un obiettivo che riguarda non solo il nostro settore, ma l'intera società. Il progetto di Assoporti dimostra un approccio universale nel promuovere e tutelare le donne nel mondo del lavoro portuale, creando opportunità e garantendo la loro partecipazione nelle attività dei porti italiani. Il carattere sistemico dell'iniziativa, che coinvolge 65 porti e 16 autorità di sistema, è davvero encomiabile".

Il progetto, nato dal Patto per la Parità di Genere sottoscritto da tutte le AdSP nel 2021 e sviluppato attraverso la Dichiarazione d'Intenti del 2023, le linee guida sulla comunicazione inclusiva e il recente Protocollo Nazionale sulla Parità di Genere, mira a integrare in modo strutturale i principi di uguaglianza, inclusione e pari opportunità nel lavoro portuale, fino alla contrattazione collettiva nazionale. 

