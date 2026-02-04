|
06 febbraio 2026, Aggiornato alle 18,43
Infrastrutture 04/02/2026

Panama, torna a cresce il traffico marittimo nel canale

Le diminuite precipitazioni avevano causato una notevole riduzione dei transiti nel biennio 2023-2024


Torna a crescere il traffico marittimo nel canale di Panama: nel 2025, sono transitate 13.451 navi, con un incremento del 14,1% sul 2024. La via d'acqua centroamericana esce così da due anni di calo dei transiti dovuti al basso livello delle acque causato delle diminuite precipitazioni atmosferiche.

Tra quelle che hanno percorso il canale nel 2025, sono state 12.092 le navi di elevato pescaggio (+15,9%), incluse 3.397 navi neopanamax (+15,2%). Il tonnellaggio PC/UMS delle navi transitate è ammontato a 493,2 milioni di tonnellate (+12,8%). Le unità passate lo scorso anno attraverso il canale trasportavano 250,5 milioni di tonnellate di merci (+14,2%). Nel 2025 il valore dei diritti di transito pagati dalle navi è stato di 4,12 miliardi di dollari (+22%).
 

