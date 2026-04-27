|
adsp napoli 1
27 aprile 2026, Aggiornato alle 13,45
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 27/04/2026

Panama in salute: nel Canale aumentano transiti e prenotazioni

L'Autorità della via d'acqua centroamericana ha fornito i dati relativi alla prima metà dell'anno fiscale 2026

(Ph: Autoridad del Canal de Panamá)

Potendo contare su una notevole distanza geografica dalle turbolente acque mediorientali, nella prima metà dell'anno fiscale 2026 (da ottobre 2025 a marzo 2026), il Canale di Panama ha registrato 6.288 transiti, con un aumento di 224 transiti rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo, sono transitate 254 milioni di tonnellate PC/UMS (Panama Canal Universal Measurement System), pari a circa il 5% in più rispetto ai 243 milioni di tonnellate registrate nello stesso periodo dell'anno fiscale precedente.

Le prestazioni, rende noto l'Authority della via d'acqua centroamericana, sono state particolarmente elevate negli ultimi mesi, con medie giornaliere di 34 navi a gennaio e 37 a marzo, e picchi giornalieri che hanno recentemente superato le 40 transiti. A tutto questo si aggiunge anche una maggiore domanda per il sistema di prenotazione del canale con navi che hanno pagato oltre un milione di dollari, pari a circa 930 mila euro, per ottenere all'asta una finestra di transito.
 

Tag: navi

Articoli correlati

Il Giro del Mondo 2028 di Costa Deliziosa

Registrazioni navali, Imo approva le linee guida per la trasparenza

Stenelle nel Santuario Pelagos: iniziano i monitoraggi a bordo delle navi Corsica Sardinia Ferries

Nuova car carrier per Grimaldi: battezzata e consegnata "Grande Inghilterra"

Assiterminal e ForMare lanciano il primo Master Executive in Management dei Terminal Portuali

Crociere, nel 2025 oltre un milione di italiani a bordo. I dati CLIA

Grimaldi Lines, una nave carica di libri e una città in fiore

Caronte & Tourist lancia il nuovo sito web

Unità di superficie senza equipaggio: in America Fincantieri realizzerà Spectre