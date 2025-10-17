|
17 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,26
Cultura - Politiche marittime 17/10/2025

Palinuro, la Guardia Costiera rilascia in mare quattro tartarughe "Caretta Caretta"

Operazione effettuata in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli – Turtle Point sezione di Portici


La Guardia Costiera di Palinuro, grazie all'impiego di dei battelli pneumatici B148 e B91 e alla Motovedetta CP556, ha proceduto nei giorni scorsi al rilascio in mare di quattro esemplari di tartaruga marina "Caretta Caretta", in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli Turtle Point sezione di Portici. L'operazione, di carattere straordinario per il numero e la stazza degli animali, ha riguardato quattro esemplari rispettivamente del peso di 50, 25, 20 e 18 chilogrammi, 3 allo stato giovanile e una femmina adulta.

Le tartarughe, giunte al Turtle Point di Portici a causa sia di un grave deperimento organico per l'esemplare adulto; sia per ingestione di ami delle restanti specie, nei precedenti mesi dell'anno in corso, sono state sottoposte a cure e riabilitazione fino al completo recupero delle condizioni di salute. Gli esemplari erano stati recuperati in mare nelle acque antistanti le Isole Eolie e delle coste Campane.
 

