|
adsp napoli 1
08 giugno 2026, Aggiornato alle 12,58
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture - Logistica 08/06/2026

Palermo-Catania-Messina, proseguono i lavori della rete ferroviaria

Conclusa la prima canna della galleria Scaletta fra Giampilieri e Fiumefreddo. L'opera è finanziata dai fondi PNRR


Proseguono i lavori di Rete Ferroviaria Italiana con la direzione tecnica di FS Engineering (entrambe società del Gruppo FS) per le grandi opere del Sud Italia finanziate anche con fondi PNRR. È stato raggiunto un nuovo traguardo nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'itinerario Palermo–Catania–Messina, un collegamento che è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo e del valore economico di circa 13 miliardi di euro. Si è concluso lo scavo della prima canna della galleria Scaletta, mentre nei prossimi giorni sarà avviato quello della prima canna della galleria Letojanni, nell'ambito dei lavori di raddoppio tra Giampilieri e Fiumefreddo.

La TBM (Tunnel Boring Machine) "Letteria" ha ultimato lo scavo di una delle due canne della galleria Scaletta, lunghe oltre 2,7 km ciascuna, nei pressi di Giampilieri, dove il nuovo tracciato si raccorderà con la linea a doppio binario già in esercizio. Dopo aver concluso lo scavo della prima canna della galleria Forza d'Agrò, lunga quasi 2,5 km, la TBM "Alessia" invece, è stata smontata, trasferita lungo un viadotto di 90 metri sospeso sul torrente Fondaco Parrino, e, dopo essere stata riassemblata, inizierà lo scavo della prima canna della Galleria Letojanni, di 3,8 km.

Il progetto di raddoppio tra Giampilieri e Fiumefreddo, tra gli interventi di potenziamento del collegamento Palermo-Catania-Messina, affidato da RFI a un Consorzio costituito dalle imprese Webuild Italia e Pizzarotti S.p.A., completerà il raddoppio della linea ferroviaria fra Messina e Catania, attraverso la realizzazione di 42 km di nuovo doppio binario, di cui circa 37 km in sotterranea e in variante rispetto all'attuale linea.

Tag: ferrovie

Articoli correlati

Federlogistica, in Spagna nasce l'asse logistico Europa-America Latina

Soffrono i porti del Mediterraneo centro-orientale. Fedespedi: "È l'onda lunga del conflitto in Iran"

Palermo, un nuovo presidio sanitario presso il Cruise Terninal

Export, tiene bene l'Italia nonostante le tensioni geopolitiche

Difesa subacquea, accordo tra WASS Submarine Systems (Fincantieri) e Magellan Aerospace

Trasporti verso Ischia e Procida, nasce in Regione il tavolo tecnico permanente

Portualità, la governance del bene comune: a Napoli il confronto promosso da Filt Cgil

Riqualificato a Palermo il Foro Italico

Nuovo piano dei porti per l'Alto Tirreno