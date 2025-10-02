|
06 ottobre 2025, Aggiornato alle 10,46
Armatori - Infrastrutture 02/10/2025

Padova, giunte due offerte per gestire il terminal intermodale dell'interporto

A presentarle sono state le cordate PSA Italia-Logtainer e Rail Hub Milano-Medlog


Due sono le offerte pervenute a Interporto Padova, entro la scadenza programmata, nell'ambito del bando per la selezione del partner logistico con cui sviluppare il terminal intermodale dello scalo interportuale veneto. A presentarle sono state la società terminalista PSA Italia assieme alla società logistica Logtainer e il terminal intermodale Rail Hub Milano del gruppo Contship Italia assieme alla società logistica Medlog del gruppo armatoriale MSC.

Il bando prescrive la creazione di una nuova società, che assumerà la denominazione di Intermodal Terminal Padova Srl alla quale sarà conferito l'asset terminalistico di Interporto Padova con tutte le sue attività. Nella ripartizione delle quote è previsto che Interporto Padova manterrà una partecipazione pari al 30% nella nuova società e nello statuto sono stabilite clausole di garanzia, quali ad esempio l'impossibilità di cambiare la destinazione intermodale dell'area senza l'assenso di Interporto Padova, indipendentemente dalla quote possedute nella newco. Interporto Padova avrà un proprio rappresentante nel Cda della Intermodal Terminal Padova e il presidente del collegio sindacale della nuova società.

Il valore a base di gara, pari al 70% del valore della nuova società, è fissato in 60 milioni di euro. La procedura di selezione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

