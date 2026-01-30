|
Infrastrutture 30/01/2026

Ortofrutta, Livorno Reefer e CSC insieme per la piattaforma unica del freddo

L'intesa porterà alla creazione nello scalo toscano di un hub a temperatura controllata dedicato ai traffici refrigerati


Con l'accordo di collaborazione tra le società Livorno Reefer e Cold Storage Customs (CSC) Vespucci, nel porto di Livorno nascerà una nuova piattaforma a temperatura controllata unica dedicata ai prodotti ortofrutticoli ed esotici.

L'integrazione permetterà di ottimizzare i costi energetici utilizzando in modo razionale le diverse cubature delle celle frigorifere. Saranno inoltre sfruttati appieno i vantaggi doganali, poiché entrambi gli impianti operano in regime di deposito doganale privato. 

Sarà la Livorno Reefer a gestire da subito entrambe le strutture fino alla definizione (è in corso una due diligence finanziaria) dell'ingresso di Livorno Reefer nel capitale di CSC. Nel 2025 le due aziende hanno movimentato complessivamente un volume di 9.500 contenitori reefer.
 

