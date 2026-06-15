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Logistica 15/06/2026

Ormeggiatori, primo certificato di competenza al presidente di Angopi

Paolo Potestà ha presentato a Savona il nuovo documento professionale

(Ph: mykn.kuehne-nagel.com)

Durante il convegno nazionale dell'Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani (Angopi) dal titolo "Gli ormeggiatori: operatori per la sostenibilità portuale e per l'accesso ai porti", tenutosi a Savona, è stato consegnato al presidente dell'Angopi, Paolo Potestà, il primo certificato professionale di competenza da ormeggiatore che è rilasciato dall'ente bilaterale, riconosciuto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come titolare per la certificazione, e la cui obbligatorietà è stata introdotta decreto del presidente della Repubblica n. 93 del 2024. 

Il certificato, da rinnovare ogni cinque anni, autorizza all'esercizio della professione di ormeggiatore. "Ci troviamo in presenza di un passaggio rilevante – ha detto Potestà - perché trasforma la competenza dell'ormeggiatore in una competenza formalizzata, periodicamente verificata e legata a un modello di aggiornamento continuo, un'evoluzione normativa il cui significato va oltre il dato documentale".

Il presidente di Angopi ha inoltre sottolineato che la sostenibilità portuale non coincide soltanto con la riduzione delle emissioni o con la disponibilità di energia pulita, ma comprende anche la qualità dell'organizzazione del lavoro, la sicurezza delle operazioni e la capacità del porto di affrontare in modo resiliente situazioni ordinarie ed emergenziali.


 

Tag: lavoro portuale

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