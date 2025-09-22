|
22 settembre 2025, Aggiornato alle 09,55
Politiche marittime 22/09/2025

Oltre 400 unità da diporto soccorse: l'estate 2025 della Guardia Costiera

Presentati nel corso del Salone Nautico di Genova i numeri dell'operazione "Mare e Laghi Sicuri"


L'estate delle Capitanerie in cifre. Un bilancio delle attività svolte in questi mesi dal Corpo è stato presentato nel corso del Salone Nautico Internazionale di Genova con l'evento: "I numeri dell'estate 2025. Tra cielo e mare, l'attività operativa della Guardia Costiera in mare e sui laghi". Il capitano di Vascello Cosimo Nicastro, capo ufficio comunicazione della Guardia Costiera, ha presentato in particolare  i risultati dell'Operazione "Mare e Laghi Sicuri 2025".

Dal 16 giugno al 16 settembre, nell'ambito della suddetta operazione sono stati registrati:

                • 1.367 persone tratte in salvo in mare

                •  403 unità da diporto soccorse

                •  38.786 controlli effettuati nel settore del diporto nautico

                •  3.666 sanzioni amministrative elevate

                •  505.000 mq di spiagge e specchi acquei restituiti alla pubblica fruizione

Sui laghi di Garda, Maggiore e Como, dove da quest'anno è operativo il nuovo Reparto Laghi della Guardia Costiera con sede a Milano, dal 1° gennaio al 16 settembre sono state condotte:

                •  239 operazioni di ricerca e soccorso (SAR)

                •  529 persone soccorse e assistite

                •  88 unità navali soccorse e assistite

                •  4.464 controlli effettuati

                •  587 sanzioni amministrative

