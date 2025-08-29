|
adsp napoli 1
30 agosto 2025, Aggiornato alle 15,18
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori - Politiche marittime 29/08/2025

Oceano Pacifico, nuova sede Imo nelle isole Figi

L'ufficio supporterà le nazioni dell'area nell'attuazione di normative e standard globali in materia di sicurezza marittima e tutela ambientale


L'International Maritime Organization (Imo) ha inaugurato un nuovo Ufficio di presenza regionale (Regional Presence Office - Rpo) a Suva, nelle isole Figi, segnando una pietra miliare per la cooperazione marittima regionale e lo sviluppo delle capacità nel Pacifico. 

L'Ufficio di presenza regionale, ospitato dal governo delle Figi e inizialmente con sede presso gli edifici del Segretariato della comunità del Pacifico (Secretariat of the Pacific Community), supporterà le nazioni del Pacifico nell'attuazione di normative e standard globali in materia di sicurezza marittima e tutela ambientale, promuovendo al contempo i rispettivi settori marittimi.   

Il segretario generale dell'Imo, Arsenio Dominguez, nella sua prima missione ufficiale nel Pacifico, ha sottolineato il ruolo centrale del trasporto marittimo e dell'economia blu in generale nella regione, in particolare per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (Small Island Developing States - Sids), che dipendono fortemente dal trasporto marittimo.

Nella regione delle isole del Pacifico ci sono 14 Stati membri dell'Im, tra cui 12 Sids, tre dei quali sono classificati come paesi meno sviluppati, oltre all'Australia e alla Nuova Zelanda.  
 

Tag: imo

Articoli correlati

Guardia Costiera organizza a Roma tre forum internazionali

Comparto cisterniero, Confitarma annuncia il Decreto sull'addestramento avanzato

Coroglio, Capitaneria e Polizia contro l'occupazione abusiva del pubblico demanio

Approda a Ravenna la campagna di assunzioni GNV

Grimaldi prende in consegna la "Grande Shanghai"

Siria, Cma Cgm espanderà il porto di Latakia con 200 milioni

Porto di Trieste, Grimaldi: "Maggiore concorrenza e un'opportunità per l'Italia e l'Europa"

Avaria in navigazione per "MSC World Europa": la nave diretta a Napoli

Sicilia Occidentale, Tar fissa udienza per richiesta sospensiva del commissario straordinario