|
adsp napoli 1
02 gennaio 2026, Aggiornato alle 08,34
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Armatori 02/01/2026

Nuovo servizio con l'Algeria per la Ignazio Messina

Il collegamento reso possibile dall'ingresso di un'ulteriore portacontainer nella flotta della compagnia genovese


La compagnia Ignazio Messina & C. ha salutato il 2025 annunciando il lancio di un nuovo servizio di trasporto marittimo dedicato per l'Algeria reso possibile dall'ingresso della propria flotta della nave Libertas H della capacità di 443 teu. 

La portacontenitori inaugurerà questa nuova rotazione con scali ai porti di Genova, Algeri, Castellón, Barcellona, Genova, Algeri. Ma la compagnia genovese ha precisato che, una volta pienamente operativo, il servizio sarà realizzato con cadenza quindicinale con la rotazione Fos, Genova, Barcellona, Algeri, Fos. La nuova linea, spiega la società armatoriale, permetterà di ridurre i tempi di transito per le merci provenienti dal Medio Oriente che si connettono via Barcellona.
 

Tag: armatori

Articoli correlati

Israele, ZIM rigetta una seconda offerta di acquisto presentata da Glickman e Ungar

Saranno costruite in Cina due nuove navi cisterna per d'Amico International

Suez, tornano le navi Maersk e Cma Cgm

Muggiano, Fincantieri consegna alla Marina indonesiana una multipurpose combat ship

Per il Gruppo Grendi nuovo anno con l'arrivo della quinta nave

Bank of China con Grimaldi per l'acquisto della nuova nave "Grande Melbourne"

Mikki Koskinen è il nuovo presidente di Ecsa

Trasporti eccezionali, CEVA Logistics acquisisce il gruppo Fagioli

Rebranding per le attività del gruppo Messina