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Infrastrutture 23/07/2026

Nuovo consiglio di amministrazione per l'Interporto di Vado Ligure

Pierangelo Olivieri è stato designato presidente. Il CdA resterà in carica per il triennio 2026-2028


Nuovo consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea dei soci di VIO - Interporto di Vado Ligure S. p. A. Pierangelo Olivieri è stato designato presidente. Fanno parte del CdA Francesco Legario, Giambattista Petrella, Antonella Lagorio e Alessandro Gandolfo. Il nuovo consiglio resterà in carica per il triennio 2026-2028, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

L'Interporto VIO costituisce uno dei principali nodi logistici a servizio del sistema portuale di Savona e Vado Ligure e del relativo retroterra. Il suo inserimento nella rete centrale transeuropea dei trasporti (TEN-T) conferma il ruolo strategico dell'infrastruttura nello sviluppo dei collegamenti intermodali e nella realizzazione delle reti logistiche europee.

La società è chiamata ad accompagnare una fase di particolare rilievo per il territorio, caratterizzata dalla crescita del polo logistico container, dallo sviluppo delle aree retroportuali e dall'imminente avvio dell'operatività della nuova stazione ferroviaria intermodale. Un percorso destinato a rafforzare ulteriormente l'integrazione tra porto, ferrovia e logistica, valorizzando uno degli asset fondamentali per la competitività del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e per lo sviluppo economico del comprensorio savonese.

«L'Interporto VIO è una componente essenziale del sistema logistico integrato che fa capo ai porti di Savona e Vado Ligure - dichiara il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli -. Le prospettive di crescita del nostro sistema portuale passano sempre più dalla capacità di sviluppare l'intermodalità, rafforzare i collegamenti ferroviari e valorizzare le aree retroportuali. Al presidente Pierangelo Olivieri e ai componenti del nuovo Consiglio di amministrazione rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che questa nuova fase contribuirà a consolidare il ruolo strategico dell'interporto per lo sviluppo della logistica e della competitività del territorio».

Tag: inteporti

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