13 ottobre 2025
Armatori

Nuovo collegamento della Ignazio Messina tra Italia e Libia

Il servizio è partito lo scorso 26 settembre con la portacontainer "Pacific Dalian". Frequenza quindicinale con scali a Salerno, La Spezia e Genova


Con l'obiettivo di ristabilire rotte regolari verso la Libia, la compagnia Ignazio Messina ha annunciato il lancio di un nuovo servizio di collegamento diretto tra l'Italia e il Paese nordafricano. La nuova rotazione è partita lo scorso 26 settembre con la portacontainer Pacific Dalian, dotata anche di contenitori reefer e sulla quale è possibile caricare agevolmente carico fuori sagoma/sovrappeso grazie all'impiego di speciali contenitori flat rack high cube ad alta portata.

Il servizio ha una frequenza quindicinale facendo scalo a Salerno (Salerno Container Terminal), La Spezia (Terminal del Golfo) e Genova (IMT-Intermodal Marine Terminal, parte dello stesso gruppo Messina) in Italia, e Tripoli, Misurata e Benghazi (toccato con frequenza mensile) in Libia.

